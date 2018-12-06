Україна повідомила ОБСЄ про затримання кримськотатарського адвоката в Криму

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Четвер, 6 грудня 2018, 12:51

Росія продовжила тиск на кримськотатарську меншість через затримання адвоката, що захищав в’язнів совісті.

Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін у виступі на міністерській зустрічі в ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

"У цей момент, прямо зараз Росія затримала Еміля Курбедінова, кримського татарина, який захищав українських ув’язнених в Криму", - заявив він у виступі.

У МЗС "Європейській правді" підтвердили, що йдеться про затримання, яке мало місце в Криму у четвер.

Як відомо, уряд України сподівається, що Словаччина під час головування в ОБСЄ наступного року приділятиме значну увагу питанню агресії Росії проти України.

Європейська правда

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Теми: ОБСЄ Крим кримські татари
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