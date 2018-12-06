"Щось робимо не так": у 2019 ОБСЄ сфокусується на російській агресії

Словаччина під час свого головування в ОБСЄ в 2019 році буде фокусуватися на питаннях, пов’язаних із незаконною анексією Криму та агресією на Донбасі.

Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини, майбутні голова ОБСЄ Мирослав Лайчак у виступі на міністерській зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Лайчак наголосив, що нещодавні дії РФ загострили проблему. "Події на Азові - це тривожний дзвіночок, який додає до ризику дестабілізації в регіоні", - пояснив він

З огляду на цю ситуацію словацьке головування сфокусується на цій тематиці, повідомив він.

"Внесок до кризи в Україні та навколо неї, який включає незаконну анексію Криму, що підриває принципи ОБСЄ - буде фокусом нашого головування в організації" - заявив міністр, не згадавши, назву Росію, але натякнувши на неї.

Лайчак вважає, що можливості ОБСЄ не використовуються повною мірою.

"Це не єдина криза на нашій території. Схоже, що ми щось робимо щось не так. У нас є унікальна платформа, що сягає від Ванкувера до Владивостока, з неймовірним потенціалом. Сьогодні, коли змінюються мирові установки, багатосторонність (у міжнародних відносинах) піддається сумніву, а стабільність підривається – ОБСЄ стає більш релевантним ніж будь-коли", - заявив він.

Лайчак визнав що ця діяльність організації потребуватиме додаткового фінансування.

"Нам потрібно більше співпраці, більше залученості учасників і, відверто кажучи, більше грошей", - заявив він, не деталізувавши водночас цю тезу.