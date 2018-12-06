Українка отримала золото з біатлону на етапі Кубка світу
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Четвер, 6 грудня 2018, 17:09
Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.
Про це 6 грудня повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.
"Юлія Джима - переможниця індивідуальної гонки", - зазначили в групі.
Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилин та 6 секунд без промахів.
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