Українка отримала золото з біатлону на етапі Кубка світу

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Четвер, 6 грудня 2018, 17:09

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.

Про це 6 грудня повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.

"Юлія Джима - переможниця індивідуальної гонки", - зазначили в групі.

Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилин та 6 секунд без промахів.

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