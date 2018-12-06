Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.

Про це 6 грудня повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.

Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини та 6 секунд без промахів.

Другою фінішувала представниця Польщі Моніка Хойніш, вона закінчила гонку на 6 секунд пізніше ніж Джима.

Третє місце посіла біатлоністка з Чехії Маркета Давідова. Хойніш та Давідова допустили по одному промаху.

Також в гонці брали участь ще 4 українки.

Зокрема, Олена Підгрушна закінчила гонку на 15 місці, Анастасія Меркушина -16, Юлія Журавок - 20, Віта Семеренко - 41.