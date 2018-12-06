Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.

Про це 6 грудня повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.

"Юлія Джима - переможниця індивідуальної гонки", - зазначили в групі.

Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилин та 6 секунд без промахів.

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