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Українка завоювала золото з біатлону на етапі Кубка світу

Четвер, 6 грудня 2018, 16:09

Українська біатлоністка Юлія Джима виграла індивідуальну гонку на етапі Кубка світу у словенській Поклюці.

Про це 6 грудня повідомляє Biathlon.com.ua у Facebook.

Джима подолала дистанцію у 15 кілометрів за 43 хвилини та 6 секунд без промахів.

Другою фінішувала представниця Польщі Моніка Хойніш, вона закінчила гонку на 6 секунд пізніше ніж Джима.

Третє місце посіла біатлоністка з Чехії Маркета Давідова. Хойніш та Давідова допустили по одному промаху.

Також в гонці брали участь ще 4 українки.

 

Зокрема, Олена Підгрушна закінчила гонку на 15 місці, Анастасія Меркушина -16, Юлія Журавок - 20, Віта Семеренко - 41.

Українська правда

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Теми: спортУкраїнабіатлон
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