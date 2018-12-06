Угорські консульства на території України припинили і не будуть відновлювати процедуру видачу угорського громадянства громадянам України на території своїх консульств на Закарпатті та в Києві.

Про це повідомив міністр закордонних справ Павло Клімкін, відповідаючи в Мілані на запитання про підсумки переговорів з угорською стороною, повідомляє "Європейська правда".

Як відомо, на минулому тижні в Києві пройшли українсько-угорські консульські консультації, а 6 грудня у Мілані відбулася зустріч глав МЗС.Клімкін підтвердив, що на цих зустрічах Угорщина офіційно погодилася на припинення попередньої паспортної практики.

"Угорці кажуть, що не видають зараз паспортів. І вони не будуть цього робити. Це вже добре, бо я пам’ятаю заяви Сійярто, коли він казав, що видача паспортів на нашій території не суперечить українським законам. Зараз це за визначенням закінчилось", - розповів він.

Клімкін визнав, що угорське законодавство про спрощене надання громадянства закордонним угорцям зберігається і процедура може продовжитися за кордоном України.

"Я, на жаль не можу гарантувати, що вони не спробують продовжити видачу паспортів угорцям Закарпаття у себе, в Угорщині – на угорській території ми їх дії не можемо контролювати. Але для нас питання абсолютного принципу – що у своїх консульствах на нашій території вони за визначенням не можуть цього робити", - пояснив міністр.

Він також повідомив, що Україна запропонувала Угорщині підписати угоду про уникнення подвійного громадянства, але не отримала відповіді Будепешта на свою пропозицію.

Нагадаємо, у вересні у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому. На відео закарпатців закликали приховувати угорське громадянство від української влади.

У зв’язку зі скандалом Україна та Угорщина обмінялися видворенням консульських співробітників. Угорщина наполягала, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.

Нагадаємо, у вересні у відносинах України та Угорщини розпочалася нова криза. Її викликало відео з церемонії прийняття закарпатських мешканців у громадянство, яка проходила у консульстві в Береговому. На відео закарпатців закликали приховувати угорське громадянство від української влади.

У зв’язку зі скандалом Україна та Угорщина обмінялися видворенням консульських співробітників. Угорщина наполягає, що в Україні не заборонено приховувати подвійне громадянство.

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