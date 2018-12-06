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Канада збільшила кількість відмов у наданні віз українцям

Четвер, 6 грудня 2018, 19:01
Канада збільшила кількість відмов у наданні віз українцям

Україна та Канада не можуть досягти компромісу в питанні надання українцям дозволів на безвізові поїздки.

Про це повідомив посол України в Канаді Андрій Шевченко, пише "Дзеркало тижня".

За його словами, кількість відмов у наданні віз українцям збільшилася в цьому році на 26%.

"На жаль, у питанні безвізового режиму я великого прогресу не бачу. Більш того, в 2018 році ми знову зафіксували зростання кількості відмов у візах громадянам України. Зараз цей показник досяг 26%", — сказав Шевченко.

Він наголосив, що причин, які б пояснили такі високі показники відмов у візах, немає.

"Мета наших обох держав чітка: ми повинні дати людям вільні можливості для подорожей", — зазначив дипломат.

Нагадаємо, Україна скасувала візи для канадців у вересні 2005 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: КанадавізиУкраїна
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