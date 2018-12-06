США: неприпустимо звинувачувати Київ у Азовській кризі, винна виключно Росія

Державний департамент наполягає, що вина за ескалації конфлікту в Азово-Керченській акваторії лежить виключно на російській стороні.

Про це заявив голова американської делегації на міністерській зустрічі ОБСЄ Весс Мітчел під час спеціальної дискусії щодо мілітаризації окупованого Криму, Чорного та Азовського морей, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Дипломат назвав абсурдними звинувачення, пред’явлені українським морякам.

"Росія звинуватила українських моряків у незаконному перетину кордону РФ. Це звинувачення вражає, адже Крим – це Україна. По суті РФ звинувачує українських моряків у перетині українського кордону!", - пояснив він позицію Державного департамента.

Він окремо наголосив, що претензії "до обох сторін", які лунають від окремих світових гравців, є некоректними, оскільки Україна не несе відповідальності за ці події. "Україна навіть не відкривала вогонь. Це не та ситуація, коли можна звинувачувати дві стороні. Винна одна сторона, і це – Росія", - пояснив він.

Дипломат зауважив, що Росія не має права утримувати українських моряків. "США закликає Росію невідкладно відпустити моряків та віддати захоплені судна Україні"

"Агресія на Азові – це прорахунок Росії, вона лише посилила тиск міжнародної спільноти на себе", - додав він.