Литва першою з країн ЄС запроваджує санкції за морську агресію Росії

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Четвер, 6 грудня 2018, 22:15

Міністерство закордонних справ Литви пропонує накласти індивідуальні санкції на осіб, відповідальних за акт агресії в Керченській протоці і на Чорному морі.

Про це йдеться у повідомленні на сайті МЗС Ливти.

6 грудня МЗС Литви звернулося до департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в список небажаних в Литві осіб, які безпосередньо брали участь у акті агресії проти українських військових кораблів і екіпажів 25 листопада, а також – представників військового керівництва РФ, відповідальних за цей акт.

На думку міністерства, дії цих осіб є грубим порушенням міжнародного права і є серйозною загрозою міжнародній і литовській національній безпеці.

"Міністерство закордонних справ рішуче засуджує ці дії Російської Федерації, які свідчать про нову ескалацію агресії Російської Федерації проти України, яка триває вже більше чотирьох років", - йдеться у заяві.

Литва закликає Росію негайно припинити агресивні дії проти України і невідкладно та без висунення жодних умов звільнити українських військовополонених, судна та відновити безперешкодне судноплавство в Азовському морі.

МЗС Литви також активно проводить консультації з іншими членами міжнародного співтовариства щодо необхідних контрзаходів проти Росії.

Таким чином Литва стає першою державою ЄС, як почала процес запровадження санкцій у зв’язку з останньою агресією РФ на морі.

Європейська правда

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Теми: санкції Литва Росія
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