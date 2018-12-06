Вийшов і втік: після засідання столичного суду зник підозрюваний у вбивстві

Ввечері 6 грудня у Києві із приміщення Голосіївського суду утік підозрюваний у скоєні кримінального злочину.

Про це з посиланням на правоохоронців повідомляє "Громадське".

За даними видання, підозрюваний перебував під домашнім арештом, а в четвер під час засідання Голосіївського суду йому змінили запобіжний захід на тримання під вартою. Однак чоловікові вдалось втекти із приміщення суду.

"Скориставшись нагодою, він вийшов в коридор і втік", — повідомив співрозмовник у правоохоронних органах.

Чоловіка судять за підозрою у вбивстві — ст.115 Кримінального кодексу України, наразі його розшукує поліція.

Спільнота "Київ оперативний" опублікувала ім'я, опис та фото втікача.

"З залу судового засідання Голосіївського районного суду в місті Києві втік підозрюваний в умисному вбивстві (ч2 ст 115 КК України) Йолкін Андрій Валерійович, 1988 року народження. Зріст близько 180 см, середня статура, пряме темно-русяве коротке волосся, очі світлі. Чоловік небезпечний та представляє загрозу для суспільства. У випадку виявлення, будь ласка, терміново зателефонуйте 102", - йдеться в дописі.