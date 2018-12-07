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УПЦ МП нагородила "просвітників" із телеканалу "Інтер"

П'ятниця, 7 грудня 2018, 10:51

Українська православна церква Московського патріархату нагородила керівництво й співробітників телеканалу "Інтер" за "працю на ниві духовного просвітництва".

Ордени преподобного Нестора Літописця І ступеня, медалі святого рівноапостольного князя Володимира та грамоти предстоятеля УПЦ (МП) їм вручили 6 грудня у Хрестовоздвиженському храмі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври.

Церемонію нагородження очолив намісник Києво-Печерської лаври митрополит вишгородський і чорнобильський Павел, повідомляє прес-служба УПЦ МП.

Також були голова Синодального відділу релігійної освіти, місіонерства та катехізації УПЦ (МП) митрополит полтавський і миргородський Филип і голова Синодального інформаційно-просвітницького відділу УПЦ (МП), архієпископ ніжинський і прилуцький Климент.

Митрополит Павел передав вітання керівництву й співробітникам телеканалу "Інтер" від блаженнішого митрополита Онуфрія.

Співробітників телеканалу
Співробітників телеканалу "Інтер" відзначили церковними нагородами
news.church.ua

"Ви словом проповіді можете наставити людей на шлях, який веде до Бога. Сьогодні телебачення є практично рівноапостольним служінням, і від вас залежить безпосередньо, яку інформацію отримують люди. І коли ви приносите в серця людей мир і спокій, то це є тим засобом, який гасить полум’я ненависті і ворожнечі", – сказав владика.

Щосуботи о 08:30 в ефірі "Інтера" виходить звернення блаженнішого митрополита київського і всієї України Онуфрія до вірян – "Слово предстоятеля".

У День хрещення Русі "Інтер" щороку транслює молебень із Володимирської гірки, Велику хресну ходу та Божественну літургію з Києво-Печерської Лаври, на Різдво й Великдень – урочисті богослужіння і сходження Благодатного вогню в Єрусалимі, а також показує інтерв’ю з церковниками.

Цього року телеканал "Інтер" підготував документальний проект "Києво-Печерська Лавра. Фотографія тисячоліття" і представив документальний фільм "Від Різдва до Хрещення", знятий на Святій Землі, додає УПЦ МП.

Нагадаємо, що "Інтер" звинувачували в проросійській політиці, проти дій телеканалу раніше проводили акції протесту.

"Українська правда" в Threads

Теми: ІнтерцеркварелігіяЗМІ
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