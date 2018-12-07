У Порошенка закликали Тимошенко прозвітувати про її "статки, відкати і офшори"

Група народних депутатів України різних фракцій закликали лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко публічно прозвітувати про походження її коштів, ймовірні хабарі та офшори.

Про це на брифінгу 7 грудня заявив голова парламентської фракції партії "Блок Петра Порошенка" Артур Герасимов.

"Я особисто і група народних депутатів з різних фракцій хотіла б звернутися до пані Тимошенко з вимогою дати публічні пояснення або влаштувати відкриту зустріч з нами в прямому ефірі для надання документально обґрунтованих коментарів щодо численних фактів корупції та зловживань владою, які пані Тимошенко допустила під час багаторічної діяльності у великому бізнесі, на урядових та політичних посадах", - заявив Герасимов.

"Шановна Юлія Володимирівна, народні депутати, журналісти, та всі наші співвітчизники хочуть у прямому ефірі почути ваші відверті щирі пояснення. Уникнення такої відповіді означатиме, що ви нехтуєте демократичними практиками та не поважаєте громадян і їх право на достовірну інформацію", - заявив він.

"Закликаємо вас підтвердити чи спростувати наступні факти та питання: газовий монстр ЄЕСУ з якого ви прийшли в політику втридорога перепродавав газ українським споживачам, перепродавав російський газ, наданий Вам "Газпромом", що і лягло в основу вашого незадекларованого багатства. Ще в середині 90-х ви стали мільярдеркою", - сказав Герасимов.

За його словами, в цьому слід шукати причину того, що Тимошенко відмовилася свідчити проти "Газпрому" у Стокгольмському арбітражі та бажання ліквідувати український "Нафтогаз".

"Наступне, за даними американського окружного суду Колумбії, Ви у 1995-1997 рр. вивели з рахунків своєї корпорації 160 млн доларів на офшорні рахунки Лазаренка та пов’язаних з ним компаній. Ви неодноразово відмовлялися давати свідчення американському правосуддю у справі Петра Лазаренка", - заявив голова "БПП".

Герасимов сказав, що суспільство досі не знає, чому Тимошенко називають "мамою української корупції".

"За матеріалами розслідувань авторитетних українських медіа, свій перший офшор Ви створили ще в 1992 році на Кіпрі, називався він "Сомалі ентерпрайзес", саме ця компанія стала першим і головним каналом, через який з України витікали Ваші корупційного походження кошти", - наголосив нардеп.

Герасимов заявив, що за час 2 прем’єрств Тимошенко економіка країни була в гіршому стані, ніж під час російської агресії та економічної блокади України. Зокрема, сказав, що наразі Україна змушена брати транш МВФ, щоб погасити борги за газ, який за завищеною ціною купувала Тимошенко.

Народні депутати також просять пояснити, чому у 2008 році, коли Росія напала на Грузію, Тимошенко не зробила жодної заяви на захист Грузії і дозволила російським кораблям вийти з Севастополя, а її політична сила того ж року не голосувала за визнання Росії агресором проти Грузії.

Парламентарі також дорікнули Тимошенко у зриві підписання ПДЧ з НАТО у 2008 році. Тоді вона на посаді прем’єр-міністра відмовилася взяти участь у засіданні комісії Україна-НАТО і зустрітися із генсеком НАТО.

Тимошенко також закинули коаліцію з президентом-втікачем Віктором Януковичем.

За словами Герасимова, Тимошенко і Янукович готували зміни до конституції і хотіли розділити владу в країні до 2030 року.

Голова "БПП" додав, що Тимошенко підозрюють у отриманні "відкатів" з газового контракту 2009 року, за деякими даними, консультував Тимошенко Віктор Медведчук.

Крім того нардеп заявив, що, ймовірно, у 2010 році Тимошенко отримала 4 млн євро від лівійського диктатора Муаммара Каддафі на президентську кампанію.

До того ж, нардепи закидають їй скорочення витрат на армію, заклики не чинити опір Росії у 2014 році, а також те, що вона "привела у політику" екс-міністра оборони Павла Лєбєдєва, який послабив Збройні сили.

У Тимошенко також вимагають пояснити, чи отримувала вона гроші від Ігоря Коломойського і нардепа-втікача Олександра Онищенка.

На сайті "БПП" повідомляється, що документ підписали 46 нардепів від "БПП", фракції Радикальної партії і депутат "Народного Фронту" Юрій Тимошенко.