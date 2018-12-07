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Лавров виключив, що Росія погодиться відпустити полонених моряків до суду

П'ятниця, 7 грудня 2018, 11:57

Міністр закордонних справ Росії Сергєй Лавров заявив, що українські моряки, взяті в полон після обстрілу їхніх кораблів у Чорному морі, залишаться під вартою в РФ як мінімум до завершення судових процедур.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами після міністерської зустрічі ОБСЄ, повідомляє з Мілана кореспондент "Європейської правди".

Лавров підтвердив, що українські консули отримали допуск до полонених, і запевнив, що "вони почуваються добре".

"Вони зараз під слідством. Коли закінчиться слідство - буде суд. Вони порушили російське і міжнародне право, вторглися в наші територіальні води", - виклав Лавров позицію РФ.

До завершення судових процедур він не вважає можливим звільнення моряків. "Коли буде рішення суду - тоді й будемо вирішувати", - заявив Лавров.

Російський міністр також запевнив, що в цій ситуації будь-яка країна затримала б українські військові кораблі.

"США он взагалі віддали наказ стріляти в того, хто перетне кордон. Ми так не робили", - заявив він. Як відомо, насправді російський флот перед захопленням обстріляв українські кораблі, поранивши трьох моряків.

"Українська правда" у Threads

Теми: РосіяЧорне моренадзвичайна подіяполонені
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