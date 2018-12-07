Зубожіння: в ролі бідного українця пропаганда РФ зняла успішного білоруса

Російський блогер Ілля Варламов виявив черговий фейк російської пропаганди щодо України, який має відношення до Білорусі.

Про це пише білоруське видання "Наша Ніва".

До п'ятої річниці Євромайдану на російському Першому каналі вийшов сюжет про життя України. У ролику нібито мешканець Кривого Рогу на ім’я Кирило Чубенко розповідає про "жахи, які йому доводиться терпіти після Майдану".

Зокрема скаржиться на "дорогу електроенергію, відсутність тепла (грітися, мовляв, доводиться за допомогою кота, який присутній у кадрі –ред.) та відсутність перспектив.

"Нічого мені особисто не дав Євромайдан. Ось, подивіться, де ми опинилися. Треба було дивитися в майбутнє, а ми в майбутньому залишилися без тепла, з дорогої енергією, і незрозуміло, коли все це закінчиться. Як пережити зиму, як дітей відправляти в школу?!" – обурювався "Кирило Чубенко".

Однак з'ясувалося, що "Чубенка" зіграв житель Мінська Віталій Юрченко. Знайомі Юрченка підтвердили Варламову, що це дійсно білорус, а ніякий не житель Кривого Рогу.

"Наша Ніва" каже, що після цього Юрченко сам зв'язався з редакцією, щоб розповісти свою версію і вибачитися.

Юрченко каже, що працював аналітиком у білоруській компанії, яка є посередником між телеканалами та операторами по всьому світу.

"Прийшло замовлення від російського Першого каналу: зняти сім'ю або людину в Кривому Розі в Україні, яка страждає від відсутності газу й дорогого опалення. Таку людину знайшли, зняли матеріал, надіслали нам", – розповідає мінчанин.

Юрченко каже, що потім з'ясувалося, що в матеріалі з Кривого Рогу був поганий звук.

"Його не можна було відправляти замовнику. Прийняли абсолютно невірне рішення перезняти сюжет з таким же текстом, який зробили в Кривому Розі", – розповідає також він.

Юрченко каже, що керівництво запропонувало йому знятися в якості героя, оскільки він недавно працює в компанії .

"Я сумнівався, але поїхав зніматися. Побоявся відмовитися", – пояснює він.

Мінчанин каже, що після зйомок просив не відсилати матеріал до Москви, але було вже пізно.

"Я не мав ніякого морального права в цьому брати участь. Це суперечить усім моїм поглядам. Мені дуже соромно", – заявляє Юрченко.

Білорус каже, що грошей за цей ролик не отримував. Стверджує також, що після виходу матеріалу Варламова йому "почали писати погрози в соціальних мережах".

Юрченко підкреслив, що в ситуації зі збройною агресію Росії стосовно України "не займає нічиєї позиції".

"Це інформаційна війна і мені соромно, що я став її частиною", – заявив він.

Білоруська служба "Радіо Свобода" з`ясувала також назву білоруської компанії, яка представила російському Першому каналу відео з білорусом, що видавав себе за українця.

Відзначається, що компанія StringersHub відома як успішний білоруський стартап, який в 2017 році потрапив до американського акселератора Starta.

Засновник компанії StringersHub - колишній журналіст Белтелерадіокомпанії Яків Бута.

***На 8:32 пропагандистського відео мінчанин, титрований учасником Євромайдану Кирилом Чубенком, розповідає, що вони з котом зараз замерзають, і все це через Євромайдан