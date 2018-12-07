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Наступний рік може бути найгарячішим – вчені

П'ятниця, 7 грудня 2018, 12:15

2019 рік може стати найспекотнішими в історії людства через явище Ель-Ніньйо, посилене змінами клімату.

Про це з посиланням на вчених повідомляє "National Geographic".

Ель-Ніньйо – явище, що виникає при різких перепадах і протилежних екстремальних значеннях температури води й атмосферного тиску, характерне для екваторіальної зони Тихого океану.

Воно трапляється кожні 2-7 років, може тривати близько 6 місяців і впливати ледь не на всю планету.

З імовірністю 80% Ель-Ніньйо вже почався і триватиме щонайменше до кінця лютого 2019 року, повідомляє Центр прогнозування клімату Національного управління досліджень океану й атмосфери США.

Наслідки Ель-Ніньо в останні роки були суворішими через глобальне потепління, і ці впливи будуть гіршими, оскільки температури продовжують зростати, констатується у праці, опублікованій у журналі геофізичних досліджень "Geophysical Research Letters".

Її співавтор Саманта Стівенсон, яка є кліматологом Каліфорнійського університету Санта-Барбари, вважає: "З Ель-Ніньо цілком можливо, що 2019 рік стане найгарячішим".

2015-2018 роки були найгарячішими через рекордні викиди двоокису вуглецю (СО2), якщо вірити даним Всесвітньої метеорологічної організації.

406 місяців поспіль (понад 33 роки) клімат Землі був теплішим за середні значення XX сторіччя.

Через Ель-Ніньйо вчені очікують різних стихійних лих у різних частинах планети, які можуть бути вельми руйнівними.  

Теми: погодаекологія
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