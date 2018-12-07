Українські біатлоністки очолили Кубок націй

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 13:35

Жіноча збірна України з біатлону очолила загальний залік Кубка націй за результатами трьох перших змагань сезону (двох змішаних естафет та індивідуальної гонки).

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що така висока позиція стала можливою завдяки бронзовому успіху в одиночному міксті та перемозі Юлії Джими в індивідуальній гонці, яка 8 грудня вийде на старт спринту в жовтому бібі лідерки загального заліку Кубка світу.

 

Повідомляється, що у Кубку націй збірна України має 706 балів, на п’ять очок випереджаючи француженок і на 16 – норвежок.

Кубок націй визначає представництво команд на змаганнях під егідою Міжнародного союзу біатлоністів. Лише п’ять перших команд можуть виставляти на кожну гонку максимальну кількість учасників – п’ять.

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Теми: Україна біатлон
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