У США вийшов комікс, де супергерої підривають центр Москви разом із Путіним
Президент Росії Володимир Путін з'явився у восьмому випуску коміксу Doomsday Clock про світ DC, головним героєм якого є Супермен.
Як пише "Радіо Свобода", випуск вийшов в Сполучених Штатах 5 грудня.
У фіналі випуску супергерой Вогняний Шторм підриває Червону площу і всіх, хто на ній знаходиться, включно з Путіним.
Alasan kenapa #DoomsdayClock issue 8 sempet leak kemarin. Thanks, Putin. pic.twitter.com/V7FLl43xRh— Komrikmania (@komrikmania) December 5, 2018
Сюжет коміксу обігрує теорію змови, згідно з якою уряд США брав участь у створенні супергероїв, щоб отримати контроль над світом.
На початку випуску, після битви в центрі Москви, Вогняний Шторм випадково перетворює натовп людей на Красній площі на скло.
Путін вважає це терористичною атакою американського уряду. Супермен обіцяє російському президенту розібратися з проблемою, ловить Вогненного Шторма і приводить його назад до Москви.
Путін наказує російським супергероям і армії затримати Вогненного Шторма і віддати його під суд. Той використовує свої здібності і підриває Червону площу.
Невідомо, чи вижив на ній хто-небудь, включаючи Супермена і президента Росії.
I haven't been a fan of #DoomsdayClock, today's issue with #Superman was amazing!! Well done @geoffjohns! pic.twitter.com/HJezHtnmOq— Dayspring Discussions (@DayspringD) December 5, 2018
Doomsday Clock – відгалуження світу класичного графічного роману "Хранителі" і основний світу DC Comics, центральний персонаж якої - Супермен.
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