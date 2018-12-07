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У США вийшов комікс, де супергерої підривають центр Москви разом із Путіним

П'ятниця, 7 грудня 2018, 12:36

Президент Росії Володимир Путін з'явився у восьмому випуску коміксу Doomsday Clock про світ DC, головним героєм якого є Супермен.

Як пише "Радіо Свобода", випуск вийшов в Сполучених Штатах 5 грудня.

У фіналі випуску супергерой Вогняний Шторм підриває Червону площу і всіх, хто на ній знаходиться, включно з Путіним.

Сюжет коміксу обігрує теорію змови, згідно з якою уряд США брав участь у створенні супергероїв, щоб отримати контроль над світом.

На початку випуску, після битви в центрі Москви, Вогняний Шторм випадково перетворює натовп людей на Красній площі на скло.

Путін вважає це терористичною атакою американського уряду. Супермен обіцяє російському президенту розібратися з проблемою, ловить Вогненного Шторма і приводить його назад до Москви.

Путін наказує російським супергероям і армії затримати Вогненного Шторма і віддати його під суд. Той використовує свої здібності і підриває Червону площу.

Невідомо, чи вижив на ній хто-небудь, включаючи Супермена і президента Росії.

Doomsday Clock – відгалуження світу класичного графічного роману "Хранителі" і основний світу DC Comics, центральний персонаж якої - Супермен.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПутінСШАРосія
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