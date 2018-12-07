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Синоптики обіцяють на вихідні "типову грудневу какабеку"

П'ятниця, 7 грудня 2018, 12:49

В Україні в найближчі дні потеплішає, пройдуть дощі та мокрий сніг.

Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко у Facebook.

"У суботу, дощ та мокрий сніг випадатимуть у західних, північних областях та подекуди у центральній частині. На Сході, Півдні, на Полтавщині, Черкащині та в районах Дніпра 8 грудня суттєві опади малоймовірні", - написала вона.

 
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Погода на 8 листопада

"Дощ - бо вже завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги. Проте найближчої ночі ще поморозить, -1-6 градусів, на північному сході до -10 градусів. Вітер буде південно-західним, поривчастим", - додала Діденко.

За словами синоптика у неділю, 9 грудня, атмосферний фронт посунеться на схід, тому опади, відповідно, вже йтимуть на Сході, у центральній частині, на Півдні.

"Північ вдень тимчасово очиститься від мокрого снігу та дощу, а на Захід України почне надходити нова порція вологого повітря. Температура повітря у неділю коливатиметься близько нуля, на Півдні та Заході +2+7 градусів", - написала вона.

 
скріншот
погода на 9 листопада

"У Києві 8 грудня та вночі й вранці 9 грудня - мокрий сніг та дощ. Вдень 9 грудня - без істотних опадів. Температура повітря у денні години близько нуля, вночі 8 грудня -4-6 градусів, а вночі 9 грудня 0-2 градуси морозу", - додала Діденко.

Наостанок вона зазначила, що "найближчим часом в Україні - типова груднева какабека".

Українська правда

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Теми: погодаУкраїна
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