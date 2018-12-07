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Україна і Литва підписали угоду про захист заробітчан

П'ятниця, 7 грудня 2018, 13:17

Президенти України і Литви підписали міжурядову угоду про працевлаштування і співпрацю у сфері трудової міграції.

Церемонія підписання відбулася під час зустрічі голів двох держав.

"Цією угодою буде забезпечений належний захист прав наших громадян у Литві для детінізації цих процесів і відповідно захист литовських громадян, які планують працювати в Україні", - сказав президент України Петро Порошенко.

Він додав, що ця угода стала результатом домовленостей з президентом Литви у грудні минулого року.

Нагадаємо, у липні повідомлялося, що українців у Литві за рік побільшало в півтора рази.

Європейська правда

Теми: УкраїнаЛитва
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