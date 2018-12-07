Литва ввела санкції проти 20 осіб, причетних до агресії в Керченській протоці

Литва запровадила національні санкції проти 20 осіб, причетних до нападу на українських моряків в районі Керченської протоки.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс під час конференції в дипломатичній академії МЗС України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Ми запровадили національні санкції проти 20 осіб з особового складу, які персонально брали участь у цих воєнних діях проти службовців Військово-морських сил України, а також їхніх керівників і командирів", - заявив Лінкявічюс.

Санкції, зокрема, передбачають заборону відвідувати Литву. Міністр дав зрозуміти, що серед осіб, які потрапили під санкції, не лише росіяни.

Литовський міністр зазначив, що лише засудження недостатньо у відповідь на російську агресію, а інших кроків з боку міжнародної спільноти поки немає.

"Це також безпосередньо є закликом до інших, й інші теж думають про такі заходи, я знаю про це", - додав він.

6 грудня МЗС Литви звернулося до департаменту міграції при міністерстві внутрішніх справ з пропозицією включити в список небажаних в Литві осіб, які безпосередньо брали участь у акті агресії проти українських військових кораблів і екіпажів 25 листопада, а також – представників військового керівництва РФ, відповідальних за цей акт.

Європейська правда