Путін назвав Україну "помилкою історії" – Лінкявічюс

13420 переглядів 13420 переглядів
П'ятниця, 7 грудня 2018, 16:55

Президент Росії Володимир Путін у 2008 році на засіданні Ради НАТО-Росія намагався відмовити альянс від співпраці з Україною.

Про це розповів міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на конференції в МЗС України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Президент Путін як зазвичай намагався повчати союзників НАТО: "З ким ви співпрацюєте? З Україною? Це – не країна, це якесь штучне утворення, помилка в історії", - процитував литовський міністр слова російського президента.

За словами Лінкявічюса, представники країн НАТО дивилися на Путіна зі здивуванням.

"Вони не могли повірити в ці слова, вони думали, що може щось не так зрозуміли", - додав він.

Міністр нагадав, що на саміті-2008 у Бухаресті союзники офіційно підтвердили, що Україна стане членом блоку в майбутньому.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Путін Україна
powered by lun.ua
По темі
Лукашенко вибачився перед Путіним за публічну суперечку 7 грудня 2018, 14:24
У США вийшов комікс, де супергерої підривають центр Москви разом із Путіним 7 грудня 2018, 13:36
Порошенко: Путін слабкіший, ніж хоче здаватися 7 грудня 2018, 10:41
Усі новини
Головні новини
Українські консули пробилися до захоплених моряків у "Лефортово"
Онуфрій заборонив йти на об'єднавчий собор духовенству УПЦ МП
Названо Топ-5 електрокарів, куплених українцями в листопаді
Литва ввела санкції проти 20 осіб, причетних до агресії в Керченській протоці
Усі новини
здоров'я

Як не перетворити їжу на ворога

Фото

Як виглядають офісн

Пошук по сайту
Архів
Весь архів