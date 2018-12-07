Путін назвав Україну "помилкою історії" – Лінкявічюс

Президент Росії Володимир Путін у 2008 році на засіданні Ради НАТО-Росія намагався відмовити альянс від співпраці з Україною.

Про це розповів міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс на конференції в МЗС України, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Президент Путін як зазвичай намагався повчати союзників НАТО: "З ким ви співпрацюєте? З Україною? Це – не країна, це якесь штучне утворення, помилка в історії", - процитував литовський міністр слова російського президента.

За словами Лінкявічюса, представники країн НАТО дивилися на Путіна зі здивуванням.

"Вони не могли повірити в ці слова, вони думали, що може щось не так зрозуміли", - додав він.

Міністр нагадав, що на саміті-2008 у Бухаресті союзники офіційно підтвердили, що Україна стане членом блоку в майбутньому.