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Німеччина виступила проти нових санкцій щодо Росії

П'ятниця, 7 грудня 2018, 16:29

Німеччина вважає недоцільними нові санкції ЄС проти Росії у зв'язку з агресією проти України, допоки триватимуть зусилля щодо деескалації конфлікту.

Про це заявив в п'ятницю міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас, пише Європейська правда із посиланням на Reuters.

"На цей момет я вважаю неправильним говорити про нові санкції, оскільки вживаються зусилля для зменшення напруженості", - сказав він.

"З німецької сторони не буде пропозицій щодо нових санкцій", - додав Маас. "Я не бачу консенсусу в ЄС щодо нових санкцій", - підкреслив міністр.

Відомо, що 6-7 країн ЄС наполягають на посиленні санкцій щодо Росії після агресії у Чорному морі 25 листопада. 

Литва першою з країн ЄС запровадила санкції за морську агресію Росії. У той же час посли ЄС у середу вирішили запровадити санкції проти ще 9 осіб, відповідальних за організацію "виборів" в ОРДЛО.

"Українська правда" у Threads

Теми: НімеччинасанкціїРосія
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