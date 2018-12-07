У суботу киян чекає сніг з дощем, який замерзатиме
У Києві в суботу очікується невеликий сніг, удень із переходом у дощ, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.
Про це, почилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє прес-центр КМДА.
Загалом 8 грудня хмарно із проясненнями, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
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