У суботу киян чекає сніг з дощем, який замерзатиме

У Києві в суботу очікується невеликий сніг, удень із переходом у дощ, слабка ожеледь, на дорогах місцями ожеледиця.

Про це, почилаючись на дані Укргідрометцентру, повідомляє прес-центр КМДА.

Загалом 8 грудня хмарно із проясненнями, вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-6° морозу, вдень близько 0°.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.