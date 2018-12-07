Трамп запропонував призначити екс-ведучу Fox News послом США в ООН
Президент США Дональд Трамп запропонував призначити речницю Держдепартаменту Хізер Ноєрт на посаду нового посла Сполучених Штатів в ООН замість Ніккі Гейлі.
Про це повідомляє видання The Hill.
"Хізер Ноєрт буде номіновано на посаду нового посла при ООН", - заявив Трамп у п'ятницю.
Посада посла в ООН є стрімким стрибком у кар'єрі Ноєрт, яка з квітня 2017 року була головною речницею Державного департаменту США.
Нойєрт має незначний досвід роботи в уряді і зовнішній політиці, до того вона була ведучою і кореспонденткою Fox News.
Кандидатура Ноєрт користується значною підтримкою держсекретаря Майка Помпео.
Як посол США при ООН Ноєрт буде ключовою фігурою у просуванні та захисті зовнішньої політики адміністрації Трампа на міжнародній арені.
Для остаточного призначення на посаду кандидатуру Ноєрт повинен затвердити американський Сенат.
9 жовтня посол США в ООН Ніккі Гейлі подала заяву про відставку безпосередньо президенту Дональду Трампу.
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