Трамп запропонував призначити екс-ведучу Fox News послом США в ООН

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 17:57

Президент США Дональд Трамп запропонував призначити речницю Держдепартаменту Хізер Ноєрт на посаду нового посла Сполучених Штатів в ООН замість Ніккі Гейлі.

Про це повідомляє видання The Hill.

"Хізер Ноєрт буде номіновано на посаду нового посла при ООН", - заявив Трамп у п'ятницю.

Посада посла в ООН є стрімким стрибком у кар'єрі Ноєрт, яка з квітня 2017 року була головною речницею Державного департаменту США.

Нойєрт має незначний досвід роботи в уряді і зовнішній політиці, до того вона була ведучою і кореспонденткою Fox News.

 
Хізер Ноєрт

Кандидатура Ноєрт користується значною підтримкою держсекретаря Майка Помпео.

Як посол США при ООН Ноєрт буде ключовою фігурою у просуванні та захисті зовнішньої політики адміністрації Трампа на міжнародній арені.

Для остаточного призначення на посаду кандидатуру Ноєрт повинен затвердити американський Сенат.

9 жовтня посол США в ООН Ніккі Гейлі подала заяву про відставку безпосередньо президенту Дональду Трампу.

Європейська правда

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Теми: США ООН Трамп
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