У Кропивницькому транслювали телеканали агресора - СБУ

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 18:37

У Кропивницькому один з місцевих провайдерів нелегально транслював вісім телеканалів країни-агресора.

Про це у п’ятницю повідомляє СБУ на своєму офіційному сайті.

"Співробітники Служби безпеки України блокували у Кропивницькому ретрансляцію заборонених в нашій країні російських телевізійних каналів. Правоохоронці встановили, що один з місцевих провайдерів нелегально надавав мешканцям обласного центру послуги з ретрансляції восьми телеканалів країни-агресора", - повідомили в СБУ.

"За інформацією СБУ, спецслужби РФ використовують функціонування російських телеканалів в Україні для поширення дезінформації та провокативних матеріалів, спрямованих на загострення суспільно-політичної ситуації в нашій державі", - заявили силовики.

Вказується, що співробітники СБУ повідомили Національну раду з питань телебачення і радіомовлення щодо правового регулювання та застосування адміністративно-правових санкцій до порушника ліцензійних умов.

Як відомо Порошенко ввів у дію рішення РНБО про санкції проти 1228 фіз- і 468 юросіб.

Зокрема, під санкції потрапили Яндекс, Вконтакте та Одноклассники.

Українська правда

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Теми: СБУ ЗМІ Росія пропаганда
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