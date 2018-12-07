"Шахтар" забив три голи "Маріуполю" у матчі 18-го туру Прем'єр-Ліги

У стартовому матчі 18-го туру української Прем`єр-Ліги донецький "Шахтар" з рахунком 3:0 розгромив ФК "Маріуполь".

Матч пройшов у п`ятницю, 7 грудня, в Маріуполі.

Підопічні Пауло Фонсеки тривалий час не могли пробити ворота господарів поля, маючи повну перевагу в грі. У першому таймі Рустам Худжамов двічі рятував свою команду після ударів Сергія Болбата. На останній хвилині першого тайму після удару зі стандарту Марлоса м`яч влучив у поперечку воріт "Маріуполя".

На початку другого тайму Худжамов знову рятує маріупольців після удару Жуніора Мораєса.

На 61-й хвилині "Шахтар" відкриває рахунок в матчі. Після удару Марлоса стався рикошет і Тарас Степаненко ударом через себе в кут воріт пробиває Худжамова - 0:1.

Через дві хвилини рахунок стає 2:0. Удар Ісмаїлі воротар "Маріуполя" парирує, але м`яч відскочив до Мораєса, який з кількох метрів подвоїв рахунок в матчі. На 70-й хвилині "Шахтар" довів рахунок до розгромного. Після прострілу Мораєса Марлос ударом знизу зробив рахунок 3:0. За кілька хвилин "Маріуполь" мав єдиний момент в цій грі, щоб забити у ворота "Шахтаря", але удар Дмитра Мішнєва відбив П`ятов.

На 90-й хвилині Ларі Кайоде міг збільшити рахунок в цій грі, але не зумів переграти Худжамова. Для "Шахтаря" та "Маріуполя" цей матч став завершальним у Прем`єр-Лізі у 2018 році.

Київське "Динамо" у матчі 18-го туру у суботу, 8 грудня, гратиме на виїзді з "Карпатами".