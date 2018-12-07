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Представника "Дунайського пароплавства" зі спільником зловили на хабарі у $100 тисяч

П'ятниця, 7 грудня 2018, 21:32

Під час одержання неправомірної вигоди при спробі незаконно продати за заниженою ціною державний теплохід затримали радника очільника "Українського Дунайського пароплавства" та представника "Першої української міжрегіональної товарної біржі".

Про це повідомив генпрокурор України Юрій Луценко.

За даними Луценко, радник гендиректора ПАТ "Українське Дунайське пароплавство" та представник "Першої української міжрегіональної товарної біржі" в результаті махінацій занизили на 30% ціну морського судна, т/х "Николай Савицкий", 1988 року випуску (Корнойбург, Австрія), яке належить державі.

Генпрокурор розповів, що зловмисники запропонували громадянину Н. придбати судно "Николай Савицкий" шляхом викупу без проведення аукціону за зниженою вартістю за умови передачі їм неправомірної вигоди у сумі 260 тисяч доларів.

"Після отримання частини грошових коштів у розмірі 100 тисяч доларів хапуг було затримано на "гарячому", - написав Луценко.

 
 

Українська правда
Теми: хабарЛуценко
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