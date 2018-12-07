Трамп назвав свого екс-держсекретаря "дурним, як камінь"

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П'ятниця, 7 грудня 2018, 22:53

Президент США розкритикував колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона, що раніше критично висловився про Дональда Трампа.

Про це Трамп написав у Twitter.

Президент США заявив, що Тіллерсон не мав розумових здібностей для посади, яку обіймав.

"Майк Помпео (чинний державний секретар США - ред) чудово працює, я дуже пишаюсь ним. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав для цього розумових здібностей. Він був дурний, як камінь, і я не міг позбутись його. Він був пекельно ледачий. Натомість тепер все інакше, у Державному департаменті прекрасний настрій!", - сказав Трамп.

Колишній державний секретар США Рекс Тіллерсон, який пішов з посади навесні, поділився своєю оцінкою президента Трампа під час спілкування з журналістом каналу CBS News у ході нещодавнього публічного благодійного заходу, пише "Голос Америки".

"Він досить недисциплінований, не любить читати, не читає підготовані для нього короткі доповідні записки, не любить заглиблюватись у деталі по багатьох питаннях. Він каже "Ось така у мене думка. Спробуй мене переконати у протилежному". Але у більшості випадків це зробити не вдається", - розповів Тіллерсон.

"Він керується своїми інстинктами. У певних аспектах це нагадує імпульсивність. Але він покладається саме на інстинкти, а не на імпульси", - додав колишній держсекретар.

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Теми: Трамп США
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