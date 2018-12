Трамп назвав свого екс-держсекретаря "дурним, як камінь"

Президент США розкритикував колишнього державного секретаря США Рекса Тіллерсона, що раніше критично висловився про Дональда Трампа.

Про це Трамп написав у Twitter.

Президент США заявив, що Тіллерсон не мав розумових здібностей для посади, яку обіймав.

"Майк Помпео (чинний державний секретар США - ред) чудово працює, я дуже пишаюсь ним. Його попередник Рекс Тіллерсон не мав для цього розумових здібностей. Він був дурний, як камінь, і я не міг позбутись його. Він був пекельно ледачий. Натомість тепер все інакше, у Державному департаменті прекрасний настрій!", - сказав Трамп.

Mike Pompeo is doing a great job, I am very proud of him. His predecessor, Rex Tillerson, didn’t have the mental capacity needed. He was dumb as a rock and I couldn’t get rid of him fast enough. He was lazy as hell. Now it is a whole new ballgame, great spirit at State!