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Китай вперше запустив місію на Місяць

П'ятниця, 7 грудня 2018, 22:45
Китай вперше запустив місію на Місяць

Китай розпочав першу місію з висадки роботизованого космічного апарату на темній стороні Місяця.

Про це повідомляє ВВС з посиланням на китайські ЗМІ.

Китайський місяцехід сяде у кратер Карман, звідти він відправиться збирати зразки місячної породи, після чого доставить їх на землю.

Посадка відбудеться не раніше, ніж на початку січня 2019 року.

Кратер Карман представляє інтерес для вчених, тому що є частиною басейну Південний полюс — Ейткен, який, ймовірно, був сформований ударом величезного астероїду мільярди років тому.

Вважається, що небесне тіло пробило кору аж до мантії Місяця, і місія Chang'e-4 може зібрати дані, які проллють світло на ранню історію нашого супутника.

 

Теми: Китайкосмос
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