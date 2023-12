Тиснява у нічному клубі Італії: 6 загиблих, більше 100 постраждалих

Шестеро людей загинули і понад 100 отримали травми в ніч на суботу під час тисняви ​​на реп-концерті в нічному клубі Італії.

Як повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, інцидент стався в містечку Корінальдо недалеко від міста Анкона на східному узбережжі Італії.

#Corinaldo (AN) #8dic 1:00, squadre #vigilidelfuoco impegnate nel soccorso in una discoteca. Forse per la dispersione di una sostanza urticante, ragazzi fuggono per il panico calpestandosi. Sei purtroppo quelli deceduti, decine feriti pic.twitter.com/NvII0jD7oe