Тиснява у нічному клубі Італії: 6 загиблих, більше 100 постраждалих

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Субота, 8 грудня 2018, 09:08

Шестеро людей загинули і понад 100 отримали травми в ніч на суботу під час тисняви ​​на реп-концерті в нічному клубі Італії.

Як повідомляє BBC з посиланням на місцеву владу, інцидент стався в містечку Корінальдо недалеко від міста Анкона на східному узбережжі Італії.

Згідно з повідомленнями, паніка почалася після того, як у клубі розпорошили перцевий балончик.

У клубі Lanterna Azzurra проходив концерт репера Sfera Ebbasta, всередині перебувало до тисячі людей.

Зазначається, що багато з постраждалих отримали серйозні травми.

Українська правда

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Теми: Італія
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