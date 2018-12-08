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У Польщі активісти зірвали концерт ансамблю російської армії

Субота, 8 грудня 2018, 12:15

У п’ятницю, 7 грудня, двоє польських активістів перервали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова, який відбувався у Бидгощі.

Як повідомляє OKO.press, активісти Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм - геть за Дон" та кричали "Лапи геть від України".

Вони також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу". Все трапилось під час виконання пісні "Священна війна".

Один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського. Жоден з близько ста військових хористів на це не відреагував.

За декілька секунд активістів зі сцени звела охорона.

Європейська правда

Теми: ПольщаРосія
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