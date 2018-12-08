У Польщі активісти зірвали концерт ансамблю російської армії

3129 переглядів
Субота, 8 грудня 2018, 13:15

У п’ятницю, 7 грудня, двоє польських активістів перервали концерт ансамблю пісні і танцю російської армії імені Александрова, який відбувався у Бидгощі.

Як повідомляє OKO.press, активісти Рафал Сушек і Міхал Войцєщчук вибігли на сцену із транспарантами "Кремлівський рашизм - геть за Дон" та кричали "Лапи геть від України".

Вони також тримали транспарант "Слава українцям, які борються за вашу і нашу свободу". Все трапилось під час виконання пісні "Священна війна".

Один з активістів, вибігаючи на сцену, перекинув російський прапор, поміщений на стенд біля трохи меншого польського. Жоден з близько ста військових хористів на це не відреагував.

За декілька секунд активістів зі сцени звела охорона.

Європейська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Польща Росія
powered by lun.ua
По темі
У Польщі в аварії з автобусом постраждали 18 людей, одна жінка загинула 7 грудня 2018, 09:05
МЗС Польщі: Росія втратила право заперечувати, що вона є стороною конфлікту в Україні 6 грудня 2018, 20:52
З України до Польщі курсуватиме новий безпересадочний вагон 5 грудня 2018, 15:05
Усі новини
Головні новини
Онуфрій відправив листа Варфоломія назад до Стамбула
Порошенко: Російським суднам треба заборонити вхід у порти Європи й США
Париж: поліція застосувала газ проти демонстрантів, майже 500 затриманих
Суркіс більше не представлятиме Україну в керівництві УЄФА
Усі новини
дослідження

У дітей та підлітків росте відчуття тривожності

психологія

Як конструювати власне життя за допомогою дизайнерського мислення