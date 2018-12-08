Жительці Мукачева оголосили підозру за плакати "Зупинимо сепаратистів"

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Субота, 8 грудня 2018, 13:24

Жительці Мукачева оголошено підозру через замовлення та організацію друку провокативних плакатів "Зупинимо сепаратистів" на Закарпатті.

Про це повідомляє в суботу прокуратура Закарпатської області.

"Встановлено, що жінка замовила та оплатила одній з рекламних агенцій краю за друк плакатів провокаційного характеру з написом "Зупинимо сепаратистів"", - йдеться в повідомленні.

 
Фото Укрінформ

У прокуратурі нагадали, що в ніч з 19 на 20 жовтня плакати були розміщені на території декількох сіл області.

"31-річній мукачівці оголошено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на приниження національної  честі та гідності, вчинені службовою особою за попередньою змовою групою осіб (ч.2 ст.28 - ч.2 ст.161 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Там додали, що зараз, за процесуального керівництва прокуратури області, слідчими ГУНП в Закарпатській області встановлюються інші особи, причетні до вчинення даного злочину.

Як повідомлялося, у ніч з 19 на 20 жовтня 2018 року на Закарпатті з'явилися білборди із написом "Зупинимо сепаратистів", на яких зображені фото лідерів угорської меншини.

У Закарпатській ОДА вбачали у цій провокації "дії російських спецслужб", замовлення яких виконували місцеві жителі.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін назвав провокацією білборди про "сепаратистів" на Закарпатті та наголосив на важливості знайти того, хто стоїть за їх появою.

22 жовтня прокуратура Закарпатської області відкрила кримінальне провадження за фактом умисного розпалювання національної ворожнечі та ненависті після появи "антиугорських білбордів" на Закарпатті.

Українська правда

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Теми: Закарпаття прокуратура сепаратизм
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