Найближчими днями в Україні дощі та мокрий сніг

В Україні найближчими днями очікується мокрий сніг, дощ, пориви вітру до 15-20 м/с та ожеледиця.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Український гідрометцентр.

У неділю, 9 грудня, в Україні хмарно з проясненнями, невеликий, у центральних областях помірний мокрий сніг та дощ. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура у південній частині вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На решті території вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних та Сумській областях 2-7° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві у неділю - невеликий мокрий сніг та дощ, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла.

У Київській області температура вночі становитиме від 2° тепла до 2° морозу, вдень - 0-4° тепла.

10 грудня та вночі 11 грудня на Лівобережжі та в Карпатах очікується невеликий мокрий сніг та дощ, на сході - помірні опади.

Вдень 11 грудня у східних, більшості південних та центральних областей - дощ та мокрий сніг, місцями сильний. У Харківській, Дніпропетровській, Полтавській, Кіровоградській та Миколаївській областях - налипання мокрого снігу, ожеледь; на решті території без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця.

Вітер південний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, вдень 11 грудня у південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; на півдні та південному сході вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°.

У Києві та області 10-11 грудня - хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер південний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У середу, 12 грудня, в Україні очікується мокрий сніг та дощ, місцями, крім східних областей, сильні опади. Лише в західній частині - без істотних опадів.

13 грудня - слабкий мокрий сніг, вдень з дощем, у південних та східних областях - без істотних опадів.

Температура вночі 0-6° морозу, в Карпатах до 9° морозу, 12 грудня на півдні та сході - близько 0°; вдень в Україні від 3° морозу до 3° тепла, у південній частині та на Донеччині - до 6° тепла.

У Києві та області 12 грудня синоптики прогнозують мокрий сніг, місцями сильний. 13 грудня пройде слабкий мокрий сніг. Температура вночі - 1-6° морозу, вдень близько 0°.