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На Прикарпатті чоловік кинув у поліцейських сокиру й відбирав зброю

Субота, 8 грудня 2018, 14:47

У смт. Перегінське на Прикарпатті затримано чоловіка, який із сокирою накинувся на поліцейських та пошкодив поліцейське авто.

Як повідомляє прес-служба НПУ, близько 11:20 до поліції зателефонувала жінка-заявник і повідомила, що її сусід вчиняє конфлікт, взявши до рук сокиру.

"Поліцейські відреагували та оперативно прибули на місце події. Вийшли з машини і звернулися до порушника, який стояв спиною до них. Не почули ані відповіді, ані погроз, як той раптово обернувся і запустив у правоохоронців сокирою. Не влучивши, підняв сокиру і жбурнув у службове авто", - йдеться в повідомленні.

 
Фото поліції

Після цього порушник "накинувся на інспекторку і хотів нанести удар в область голови арматурою, яка також була в нього в руці". Інспектор прикрилася рукою.

"Після цього вирішив заволодіти її табельною зброєю. Проте напарник, аби припинити правопорушення, здійснив чотири попереджувальні постріли вгору з табельного пістолета. Цими діями налякав зловмисника. У подальшому чоловіка було затримано", - повідомили в поліції.

Зазначається, що порушник спричинив тілесні ушкодження поліцейському у вигляді гематоми руки і ноги. Також він пошкодив у службовому авто бокове водійське скло.

Чоловіка затримано, його допитують.

Прикарпатцю загрожує кримінальна відповідальність за ст. 262 (Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї) і ст. 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) ККУ.

Українська правда

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Теми: поліціяІвано-Франківська область
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