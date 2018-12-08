Українці, яких утримують в РФ, Криму та ОРДЛО, зможуть отримати фіндопомогу

Громадяни України, які незаконно утримуються в Росії, окупованому Криму і на території ОРДЛО, зможуть отримати щомісячну фіндопомогу.

Про це повідомили у Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб.

Допомога буде надаватись у формі щомісячної стипендії у розмірі 3 прожиткових мінімумів для працездатних осіб станом на 1 січня поточного року, відповідно до указу президента "Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка".

Відповідно до документу, державні стипендії ім.Левка Лук’яненка призначаються громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним РФ, окупаційною адміністрацією РФ, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та Севастополі, на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, АР Крим та Севастополі та/або на території РФ у зв’язку з громадською або політичною діяльністю зазначених осіб, а також звільненим з числа таких осіб.

Зазначається, що на рік призначається до 100 державних стипендій.

В указі також передбачено процедуру отримання держстипендії та документи, необхідні під час звернення для її призначення.