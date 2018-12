Протести "жовтих жилетів": Понад 100 поранених, майже 1000 заарештованих

У Франції в результаті зіткнень учасників акцій протесту "жовтих жилетів" з поліцією травм зазнали близько 120 демонстрантів і близько 20 поліцейських.

Про це в суботу, 8 грудня, заявив глава МВС Франції Крістоф Кастанер на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром країни Едуардом Філіпом, повідомляє Reuters.

За його словами, в акціях протесту 8 грудня у Парижі взяли участь близько 10 тис. осіб, по всій країні - близько 125 тис.

"Майже 1000 осіб було заарештовано, 620 з них - у Парижі. Поліцейські виявили у них потенційну зброю - молотки та бейсбольні біти ... Наразі ситуація перебуває під контролем", - повідомив Кастанер.

Зіткнення з поліцією під час мітингів також відбулися у Бордо, Ліоні, Тулузі та інших містах.

У суботу в Парижі між демонстрантами та поліцією сталися сутички: правоохоронці застосували сльозогінний газ і водяні гармати, щоб зупинити мітингувальників недалеко від Єлисейських полів.

Разом з тим, за даними місцевих ЗМІ, поліція також застосувала сльозогінний газ та водяні гармати у Брюсселі (Бельгія) та заарештувала близько 400 осіб під час сутичок на акції на підтримку "жовтих жилетів". Раніше повідомлялося про близько 100 затриманих.

VIDEO: French riot police clash with #YellowVests protesters near the Champs-Elysees in Paris #GilletsJaunes pic.twitter.com/XTC4nNqvVP — AFP news agency (@AFP) December 8, 2018

VIDEO: Protesters attack an Orange telecom store on the Champs-Elysées, as Paris is on lockdown for the latest #YellowVests protests against President Emmanuel Macron#GilestJaunes pic.twitter.com/hQY1M4sDju — AFP news agency (@AFP) December 8, 2018