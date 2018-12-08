Протести "жовтих жилетів": Понад 100 поранених, майже 1000 заарештованих

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Субота, 8 грудня 2018, 22:59

У Франції в результаті зіткнень учасників акцій протесту "жовтих жилетів" з поліцією травм зазнали близько 120 демонстрантів і близько 20 поліцейських.

Про це в суботу, 8 грудня, заявив глава МВС Франції Крістоф Кастанер на спільній прес-конференції з прем'єр-міністром країни Едуардом Філіпом, повідомляє Reuters.

За його словами, в акціях протесту 8 грудня у Парижі взяли участь близько 10 тис. осіб, по всій країні - близько 125 тис. 

"Майже 1000 осіб було заарештовано, 620 з них - у Парижі. Поліцейські виявили у них потенційну зброю - молотки та бейсбольні біти ... Наразі ситуація перебуває під контролем", - повідомив Кастанер.

Зіткнення з поліцією під час мітингів також відбулися у Бордо, Ліоні, Тулузі та інших містах.

У суботу в Парижі між демонстрантами та поліцією сталися сутички: правоохоронці застосували сльозогінний газ і водяні гармати, щоб зупинити мітингувальників недалеко від Єлисейських полів.

Разом з тим, за даними місцевих ЗМІ, поліція також застосувала сльозогінний газ та водяні гармати у Брюсселі (Бельгія)  та заарештувала близько 400 осіб під час сутичок на акції на підтримку "жовтих жилетів". Раніше повідомлялося про близько 100 затриманих

 

Українська правда

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Теми: Франція мітинги
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