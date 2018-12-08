У Хмельницькому пошкодили меморіал на честь героїв Небесної сотні

У Хмельницькому невідомі пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО.

Як повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області, про акт вандалізму правоохоронцям надійшло вранці 8 грудня.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК ("хуліганство"), санкція статті передбачає відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років.

У Хмельницькому невідомі пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО. фото - управління Нацполіції у Хмельницькій обл.

"Поліція звертається до можливих свідків правопорушення з проханням повідомити за номером 102 будь-які деталі, які допоможуть розшукати та затримати зловмисників", - заявили у НП.