У Хмельницькому пошкодили меморіал на честь героїв Небесної сотні

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Субота, 8 грудня 2018, 23:28

У Хмельницькому невідомі пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО. 

Як повідомили у секторі комунікації поліції Хмельницької області, про акт вандалізму правоохоронцям надійшло вранці 8 грудня. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 КК ("хуліганство"), санкція статті передбачає  відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 4 років. 

 

 
У Хмельницькому невідомі пошкодили меморіальну дошку з фотографіями героїв Небесної сотні та загиблих воїнів АТО. 
 
фото - управління Нацполіції у Хмельницькій обл.

"Поліція звертається до можливих свідків правопорушення з проханням повідомити за номером 102 будь-які деталі, які допоможуть розшукати та затримати зловмисників", - заявили у НП.

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Теми: Хмельницький АТО
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