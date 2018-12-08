Трамп анонсував звільнення глави апарату Білого дому
Президент США Дональд Трамп заявив, що глава апарату Білого дому Джон Келлі до кінця року залишить посаду.
Про це він заявив у суботу, 8 грудня, передає DW з посиланням на AFP.
"Джон Келлі піде до кінця цього року. Він був зі мною майже два роки. Я дуже ціную його службу", - сказав Трамп.
Глава Білого дому також назвав Келлі "відмінним хлопцем".
Зазначається, що це вже другий глава апарату Білого дому, який йде з посади за часів президентства Трампа.
Президент США пообіцяв назвати наступника Келлі найближчими днями. За припущенням американських ЗМІ, цю посаду може зайняти Нік Айєрс, глава апарату віце-президента Майка Пенса.
Джон Келлі, відставний генерал морської піхоти, раніше служив секретарем Департаменту внутрішньої безпеки.
У кінці червня минулого року Келлі замінив на посаді глави апарату Білого дому Райнса Прібуса.