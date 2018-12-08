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Трамп анонсував звільнення глави апарату Білого дому

Субота, 8 грудня 2018, 23:49

Президент США Дональд Трамп заявив, що глава апарату Білого дому Джон Келлі до кінця року залишить посаду.

Про це він заявив у суботу, 8 грудня, передає DW з посиланням на AFP.

"Джон Келлі піде до кінця цього року. Він був зі мною майже два роки. Я дуже ціную його службу", - сказав Трамп.

Глава Білого дому також назвав Келлі "відмінним хлопцем".

Зазначається, що це вже другий глава апарату Білого дому, який йде з посади за часів президентства Трампа.

Президент США пообіцяв назвати наступника Келлі найближчими днями. За припущенням американських ЗМІ, цю посаду може зайняти Нік Айєрс, глава апарату віце-президента Майка Пенса.

Джон Келлі, відставний генерал морської піхоти, раніше служив секретарем Департаменту внутрішньої безпеки.

У кінці червня минулого року Келлі замінив на посаді глави апарату Білого дому Райнса Прібуса.

Теми: СШАТрамп
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