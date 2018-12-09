На Закарпатті СБУ перехопила партію бурштину на 1,5 млн гривень

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Неділя, 9 грудня 2018, 01:54

На Закарпатті Служба безпеки України перехопила понад 200 кг бурштину, який у мішках перевозили на авто.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"На стаціонарному посту "Нижні Ворота" Воловецького району правоохоронці виявили у позашляховику понад двісті кілограмів "сонячного" каменю. Мешканець Волинської області намагався транспортувати "товар" на територію Закарпаття.

Бурштин ділок перевозив у мішках на задньому сидінні автомобіля", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, орінтовна вартість партії на "чорному" ринку становить понад 1,5 млн гривень.

 
Фото: СБУ

Відкрито кримінальну справу за ч.2 ст 240 ККУ (порушення правил охорони надр), триває досудове розслідування.

 
Фото: СБУ

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Теми: СБУ Закарпаття бурштин
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