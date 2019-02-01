Трамп наступного тижня оголосить місце і точну дату саміту з Кім Чен Ином

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий наступного тижня офіційно оголосити місце й точну дату другого саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє АР.

"Президент Трамп заявив у четвер, що він оголосить наступного тижня місце і дату другого саміту, який запланував з північнокорейським лідером Кімом Чен Ином наприкінці лютого", - пише видання.

Пізніше глава Білого дому уточнив, що, скоріше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час звернення до Конгресу про стан справ у країні.

Трамп також підкреслив, що його адміністрація досягла "величезного прогресу" у стримуванні ядерних амбіцій КНДР.

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