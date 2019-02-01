Трамп наступного тижня оголосить місце і точну дату саміту з Кім Чен Ином
П'ятниця, 1 лютого 2019, 00:39
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий наступного тижня офіційно оголосити місце й точну дату другого саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.
Про це повідомляє АР.
"Президент Трамп заявив у четвер, що він оголосить наступного тижня місце і дату другого саміту, який запланував з північнокорейським лідером Кімом Чен Ином наприкінці лютого", - пише видання.
Пізніше глава Білого дому уточнив, що, скоріше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час звернення до Конгресу про стан справ у країні.
Трамп також підкреслив, що його адміністрація досягла "величезного прогресу" у стримуванні ядерних амбіцій КНДР.
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Нагадаємо:
- Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
- Після зустрічі з Кім Йонг Чолом, північнокорейським посланцем, Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться наприкінці лютого, але не сказав точно, коли і де відбудеться саміт.
- Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.