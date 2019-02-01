Трамп наступного тижня оголосить місце і точну дату саміту з Кім Чен Ином

563 перегляди
П'ятниця, 1 лютого 2019, 01:39

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий наступного тижня офіційно оголосити місце й точну дату другого саміту з лідером КНДР Кім Чен Ином.

Про це повідомляє АР.

"Президент Трамп заявив у четвер, що він оголосить наступного тижня місце і дату другого саміту, який запланував з північнокорейським лідером Кімом Чен Ином наприкінці лютого", - пише видання.

Пізніше глава Білого дому уточнив, що, скоріше за все, він зробить заяву про це у вівторок під час звернення до Конгресу про стан справ у країні.

Трамп також підкреслив, що його адміністрація досягла "величезного прогресу" у стримуванні ядерних амбіцій КНДР.

Читайте також: Спроба №2: навіщо Дональду Трампу нова зустріч із Кім Чен Ином

Нагадаємо:

  • Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин наказав розпочати підготовку до другого саміту з президентом США Дональдом Трампом.
  • Після зустрічі з Кім Йонг Чолом, північнокорейським посланцем, Трамп сказав, що він і Кім Чен Ин, ймовірно, зустрінуться наприкінці лютого, але не сказав точно, коли і де відбудеться саміт.
  • Щодо переговорів Трампа та Кім Чен Ина експерти вказують на фундаментальні питання: які кроки з денуклеаризації слід вжити КНДР для того і що натомість має запропонувати Трамп, щоб Кім Чен Ин вжив цих заходів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: США Трамп КНДР


powered by lun.ua
По темі
Радник Трампа порадив Мадуро скористатися амністією 1 лютого 2019, 00:30
Волкер підтримав введення міжнародної місії в Азовське море 31 січня 2019, 17:36
Остання спроба США та РФ домовитися щодо ракетного договору провалилася 31 січня 2019, 13:19
Усі новини
Головні новини
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Три чверті українців вважають, що країна рухається не туди
Усі новини
Лайфхаки

День Святого Валентина: подарунки для будь-яких закоханих пар

здоров'я

10 варіантів найкращих сніданків

сім'я

4 міфи про родичів у медзакладах