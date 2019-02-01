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"Шахтар" працевлаштував ще одного українця в чемпіонат Росії

П'ятниця, 1 лютого 2019, 09:37

Український захисник донецького "Шахтаря" Олег Данченко став гравцем російського "Єнісею".

Про це повідомляє офіційний сайт російського клуб.

Данченко буде грати в Росії на правах оренди до кінця сезону 2018/2019. "Єнісєй" виступає в російській Прем`єр-лізі і займає останнє 16-те місце після 17-турів.

Данченко перейшов у "Шахтар" у 2016 році, а до цього грав за хмельницьке "Динамо" та одеський "Чорноморець". у сезоні 2017/2018 Данченко вже виступав на правах оренди за російський "Анжи". 24-річний футболіст є вихованцем запорізького футболу.

У сезоні 2018/2019 Данченко провів за "Шахтар" в усіх турнірах 12 матчів і забив один гол.

Захисник навіть викликався до національної збірної України, але не зіграв жодного матчу. В активі Данченка 29 поєдинків за молодіжну збірну України.

Нагадаємо, що на початку цього тижня "Шахтар" продав у російський "Зеніт" захисника збірної України Ярослава Ракицького.

Українська правда

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