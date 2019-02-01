Окупанти влаштували в Севастополі "антитерористичні навчання"

1030 переглядів
П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:36

В анексованому Росією Севастополі 1 лютого проводять антитерористичні навчання, через що перекрили рух декількома вулицями.

Раніше прес-служба підконтрольного Кремлю уряду міста попередила:

"У зв'язку з проведенням антитерористичних навчань 1 лютого 2019 року прохід і проїзд буде тимчасово обмежено в районах вулиць Тімірязєва (сел. Сахарна головка) з 10:00 до 16:00, Шубікова (м.Інкерман) з 10:00 до 11:00 і Артема Бойка (район СТ "Дергачі-3") з 11:00 до 14:00".

"Проїзд зазначеними вище адресами буде дозволено лише для жителів, які мають відповідну реєстрацію", – уточнила підконтрольна Кремлю влада.

Нагадаємо:

  • У лютому-березні 2014 року, майже 5 років тому, Росія анексувала Крим – і відтоді регулярно бореться з "екстремізмом" там і проводить військові навчання.
  • Країни Заходу неодноразово закликали Росію вивести свої війська в територій України.
  • 17 грудня 2018 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до РФ вивести свої війська з території Криму і засудженням мілітаризації Росією Чорного і Азовського морів.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Крим Севастополь анексія тероризм Росія


powered by lun.ua
По темі
Росія виключила можливість запровадження міжнародної місії у Керченській протоці 30 січня 2019, 23:30
У Лаврова відреагували на слова про "холодний мир" з РФ 29 січня 2019, 19:04
Суд заарештував підозрюваного у викраденні картини Куїнджі 29 січня 2019, 18:45
Усі новини
Головні новини
Луценко пригрозив Гриценку й іншим екс-міністрам підозрою у держзраді
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Усі новини
ted

Спробуйте щось нове впродовж наступних 30 днів – і не пошкодуєте

Кіно

5 екранізацій книжок сучасних українських письменників

Медицина

Як пацієнту захистити себе на операційному столі