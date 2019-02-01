Окупанти влаштували в Севастополі "антитерористичні навчання"
В анексованому Росією Севастополі 1 лютого проводять антитерористичні навчання, через що перекрили рух декількома вулицями.
Раніше прес-служба підконтрольного Кремлю уряду міста попередила:
"У зв'язку з проведенням антитерористичних навчань 1 лютого 2019 року прохід і проїзд буде тимчасово обмежено в районах вулиць Тімірязєва (сел. Сахарна головка) з 10:00 до 16:00, Шубікова (м.Інкерман) з 10:00 до 11:00 і Артема Бойка (район СТ "Дергачі-3") з 11:00 до 14:00".
"Проїзд зазначеними вище адресами буде дозволено лише для жителів, які мають відповідну реєстрацію", – уточнила підконтрольна Кремлю влада.
Нагадаємо:
- У лютому-березні 2014 року, майже 5 років тому, Росія анексувала Крим – і відтоді регулярно бореться з "екстремізмом" там і проводить військові навчання.
- Країни Заходу неодноразово закликали Росію вивести свої війська в територій України.
- 17 грудня 2018 року Генеральна асамблея ООН ухвалила резолюцію із закликом до РФ вивести свої війська з території Криму і засудженням мілітаризації Росією Чорного і Азовського морів.
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