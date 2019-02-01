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До суду направили протоколи про брехню в деклараціях голови Фонду держмайна

П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:09

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду два протоколи про адміністративні правопорушення стосовно в.о. голови Фонду державного майна Віталія Трубарова.

Про це повідомляється на сайті НАЗК.

Зазначається, що Трубаров подав завідомо недостовірні відомості у деклараціях за 2016 та 2017 роки.

"За результатами перевірки декларацій встановлено, що вказані відомості відрізняються від достовірних на загальну суму 288 842 грн (у декларації за 2016 рік) та 303 400 грн (у декларації за 2017 рік)", – кажуть в агентстві.

Таким чином, посадовець вчинив адміністративне правопорушення, передбачене частиною 4 статті 172-6 КУпАП. Ця стаття передбачає покарання штрафом від 1 до 2,5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 тисяч до 42,5 тисяч гривень.

Ще 12 протоколів склали стосовно голови Державної комісії по запасах корисних копалин Георгія Рудька, який без поважних причин несвоєчасно подав повідомлення про суттєві зміни в майновому стані.

Водночас, у відомстві підкреслили, що складення протоколу і передача його до суду не означає визнання особи винною у вчиненні правопорушення, а є підставою для провадження у справі про адміністративне правопорушення у судовому порядку.

Нагадаємо:

Українська правда

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Теми: деклараціїФонд держмайнаНАЗК
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