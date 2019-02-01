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Полк "Азов" повернувся на Донбас

П'ятниця, 1 лютого 2019, 12:56

Окремий загін спеціального призначення "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.

Про це 1 лютого повідомила прес-служба "Азову".

"Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування", - зазначили у відомстві.

 

Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі".

У прес-службі "Азову" УП повідомили, що полк буде дислокуватися в Донецькій області, проте точного місця несення служби не змогли назвати.

30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями "Азову". 

 

Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.

 
 

Українська правда
Теми: ДонбасДонбасНацгвардія
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