Полк "Азов" повернувся на Донбас
Окремий загін спеціального призначення "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.
Про це 1 лютого повідомила прес-служба "Азову".
"Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування", - зазначили у відомстві.
Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі".
У прес-службі "Азову" УП повідомили, що полк буде дислокуватися в Донецькій області, проте точного місця несення служби не змогли назвати.
30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями "Азову".
Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua