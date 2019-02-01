Полк "Азов" повернувся на Донбас

27821 перегляд
П'ятниця, 1 лютого 2019, 13:56

Окремий загін спеціального призначення "Азов" повернувся на передову у зоні Операції об’єднаних сил.

Про це 1 лютого повідомила прес-служба "Азову".

"Бійці нашого підрозділу повернулися на передові рубежі війни за незалежність України і спільно із побратимами зі Збройних сил виконують бойові розпорядження у зоні ООС згідно з наказами вищого командування", - зазначили у відомстві.

 

Повідомляється, що випадок є унікальним, адже вперше за останні роки підрозділ Національної гвардії став на захист України на "нулі".

У прес-службі "Азову" УП повідомили, що полк буде дислокуватися в Донецькій області, проте точного місця несення служби не змогли назвати.

30-а окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького повідомила, що після перерви особовий склад бригади приступив до виконання поставлених завдань спільно з бійцями "Азову". 

 

Підрозділ "Азов" вивели з Маріуполя влітку 2016-го року, за наказом командування Національної гвардії.

 
 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Донбас Донбас Нацгвардія


powered by lun.ua
По темі
СКР порушив справу через смерть росіянина в українській колонії 1 лютого 2019, 09:40
В ООН прокоментували "новий мирний план" для Донбасу 31 січня 2019, 15:33
"Крим на Донбасі" – путінський сценарій знищення України 31 січня 2019, 14:00
Усі новини
Головні новини
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Три чверті українців вважають, що країна рухається не туди
Усі новини
здоров'я

Бутерброд з ковбасою краще не їсти

дослідження

8 фактів про солярій

посміхніться!

Кумедні комікси про те, як люди бачать один одного в спортзалі