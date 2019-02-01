Київському "Спайдермену" дали 7 років тюрми

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 14:54

Суд визнав винним і засудив до 7 років позбавлення волі 35-річного мешканця столиці за вчинення розбійних нападів, поєднаних із погрозою застосування насильства.

Про це повідомляє 1 лютого прес-служба прокуратури міста Києва.

"За наслідками судового розгляду Оболонським районним судом м. Києва чоловіка визнано винним за ч.3 ст.187 (розбій) та ч. 2 ст. 263 (незаконне зберігання зброї) КК України та призначено покарання у вигляді 7 років позбавлення волі з конфіскацією майна", – йдеться у повідомленні.

З початку березня 2018 року у Києві було скоєно ряд розбійних нападів на різні кредитні установи. Зловмисник одягав дитячі маскарадні маски "Людини-павука", "Бетмена" та, погрожуючи ножем, грабував каси.

За результатами слідчих (розшукових) заходів зловмисника встановили та затримали.

Зазначається, що слідчі встановили його причетність до 10 розбійних нападів. Загальний розмір матеріальної шкоди, завданої вчиненими злочинами, склав майже 80 тисяч гривень.

У прокуратурі вказують, що до набрання вироком законної сили запобіжний захід обвинуваченому у вигляді тримання під вартою суд залишив без змін.

Українська правда

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Теми: Київ кримінал прокуратура


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