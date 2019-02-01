Вілкула облили зеленкою в Бердянську
П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:16
В Бердянську Запорізької області місцеві активісти організували акцію протесту проти приїзду кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.
Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".
Коли політик з'явився на площі перед будинком культури "Софіт", його облили зеленкою.
Зазначається, що політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка.
Активісти заблокували вхід і кандидат в президенти потрапити всередину будівлі не зміг. В результаті політик залишив місце зустрічі.