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Вілкула облили зеленкою в Бердянську

П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:16
Вілкула облили зеленкою в Бердянську

В Бердянську Запорізької області місцеві активісти організували акцію протесту проти приїзду кандидата в президенти від партії "Опозиційний блок – Партія миру та розвитку" Олександра Вілкула.

Про це повідомляє місцеве видання "Бердянськ 24".

Коли політик з'явився на площі перед будинком культури "Софіт", його облили зеленкою.

 
 
 

Зазначається, що політик разом з охороною спробував потрапити в приміщення будинку культури. Між правоохоронцями та активістами відбулась сутичка.

Активісти заблокували вхід і кандидат в президенти потрапити всередину будівлі не зміг. В результаті політик залишив місце зустрічі.

"Українська правда" в Threads

Теми: Вілкулвибори президента 2019
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