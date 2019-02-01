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У Києві чоловік вистрелив в обличчя дитині

П'ятниця, 1 лютого 2019, 16:55
У Києві чоловік вистрелив в обличчя дитині

У Деснянському районі Києва під час конфлікту трьох чоловіків вогнепальне поранення у голову отримала дитина.

Про це 1 лютого повідомляє столична поліція.

Відзначається, що на вулиці Шолом-Алейхема між трьома чоловіками відбувся словесний конфлікт.

Правоохоронці поспілкувалися з двома чоловіками, із якими сварився правопорушник.

Поліції повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив в обличчя хлопчику. 

 

Після цього чоловік втік, проте його вдалося затримали. Наразі його доставили до управління поліції для встановлення обставин інциденту. 

Хлопчика госпіталізували, наразі йому надають медичну допомогу.

 

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. 

 

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Українська правда

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Теми: поліціяКиївдіти
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