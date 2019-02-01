У Києві чоловік вистрелив в обличчя дитині

У Деснянському районі Києва під час конфлікту трьох чоловіків вогнепальне поранення у голову отримала дитина.

Про це 1 лютого повідомляє столична поліція.

Відзначається, що на вулиці Шолом-Алейхема між трьома чоловіками відбувся словесний конфлікт.

Правоохоронці поспілкувалися з двома чоловіками, із якими сварився правопорушник.

Поліції повідомили, що зловмисник почав на вулиці з ними сваритися, а потім дістав зброю та, намагаючись вистрелити в одного з них, влучив в обличчя хлопчику.

Після цього чоловік втік, проте його вдалося затримали. Наразі його доставили до управління поліції для встановлення обставин інциденту.

Хлопчика госпіталізували, наразі йому надають медичну допомогу.

За цим фактом у поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.