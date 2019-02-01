Італія заблокувала в ЄС визнання Гуайдо тимчасовим президентом Венесуели – ЗМІ

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 20:15

Італія стала єдиною країною, що напередодні на засіданні глав МЗС країн ЄС в Бухаресті заблокувала компромісну пропозицію ЄС щодо визнання президентом Венесуели Хуана Гуайдо.

Про це повідомило італійське агентство ANSA, посилаючись на джерела в європейських дипломатичних колах.

Пропозицію визнати Гуайдо тимчасовим президентом країни до проведення виборів на зустрічі висунуло міністерство закордонних справ Швеції. Агентство зазначає, що рішення не мало на меті визнати Гуайдо офіційно, але натякало на це.

Раніше міністр закордонних справ Італії Манліо Ді Стефано заявив, що Італія проти визнання Гуайдо, тому що "якась країна або група третіх країн не можуть визначати внутрішню політику іншої країни".

Нагадаємо, Європейський парламент визнав Хуана Гуайдо законним тимчасовим президентом Венесуели і закликав ЄС зробити те ж саме.

Євросоюз оголосив про створення міжнародної контактної групи з європейських та латиноамериканських країн, щоб допомогти мирному розв'язанню ситуації у Венесуелі.

Європейська правда

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Теми: Італія Венесуела ЄС президент


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