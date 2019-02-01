ГПУ не подаватиме апеляцію на вирок Януковичу — Луценко
Генеральна прокуратура не подаватиме апеляцію на вирок екс-президенту Віктору Януковичу за державну зраду.
Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко в ефірі телеканалу "Прямий".
"Я прийняв рішення не подавати апеляцію (на вирок Януковичу - УП), а зосередитися над наступною справою, бо ми завершили досудове слідство щодо винних у розстрілах на Майдані. Ми вважаємо, що маємо усі докази для передачі в суд, в тому числі наукову незалежну експертизу про те, що команди Януковича, Якименка (екс-голови СБУ) , Захарченка (екс-очільника МВС) та їхніх підлеглих привели до розстрілу мирних людей на Майдані і ця передбачає довічне", - зазначив Луценко.
Нагадаємо:
- 24 січня Оболонський райсуд Києва заочно визнав Віктора Януковича винним у державній зраді, а також злочинах проти миру і посібництві у веденні війни проти України – і присудив 12 і 13 років, але більше покарання поглинуло менше.
- При цьому Януковича виправдали щодо статті 110 ККУ (порушення територіальної цілісності) у зв’язку з недоведеністю.
- Вирок зайняв 143 сторінки – весь його зачитали в четвер.
- Янукович із 2014 року переховується в Росії.
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