У Кабо-Верде затримали 11 моряків РФ, вони перевозили 9,5 тонн кокаїну

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П'ятниця, 1 лютого 2019, 21:56

Поліція у столиці Кабо-Верде Праї арештувала 11 російських моряків та вилучила 9,5 тонн кокаїну на їхньому кораблі. Ця знахідка з наркотиками стала найбільшою в історії країни.

Про це повідомляє Reuters.

Корабель прямував з Південної Америки до марокканського Танжеру. У порту Прая корабель опинився з юридичних причин після смерті члена екіпажу, розповіли місцеві поліцейські. Причина смерті наразі невідома.

Про підозри щодо транспортування наркотиків правоохоронці Кабо-Верде дізналися від співробітників європейської платформи, яка працює у сфері протидії наркотиків. Саме її представники розповіли поліцейським, що цей корабель підозрюється у транспортуванні незаконних речовин.

 

Марія Думанська, УП

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Теми: кораблі Росія


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