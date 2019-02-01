У Кабо-Верде затримали 11 моряків РФ, вони перевозили 9,5 тонн кокаїну

Поліція у столиці Кабо-Верде Праї арештувала 11 російських моряків та вилучила 9,5 тонн кокаїну на їхньому кораблі. Ця знахідка з наркотиками стала найбільшою в історії країни.

Про це повідомляє Reuters.

Корабель прямував з Південної Америки до марокканського Танжеру. У порту Прая корабель опинився з юридичних причин після смерті члена екіпажу, розповіли місцеві поліцейські. Причина смерті наразі невідома.

Про підозри щодо транспортування наркотиків правоохоронці Кабо-Верде дізналися від співробітників європейської платформи, яка працює у сфері протидії наркотиків. Саме її представники розповіли поліцейським, що цей корабель підозрюється у транспортуванні незаконних речовин.