Водія, що скоїв смертельне ДТП на площі Перемоги, заарештували
Олексія Сахарова - водія "Ауді", підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві - взято під варту на два місяці без права на внесення застави.
Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, відповідне рішення ухвалено 2 лютого Шевченківським райсудом м.Києва.
Термін дії ухвали - до 1 квітня 2019 року.
За даними Максимець, підозрюваного доставили до зали суду у супроводі лікарів на каталці.
"Обґрунтовуючи необхідність застосування до водія найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а також підозрюється у вчиненні ще одного кримінального правопорушення - у перешкоджанні роботі журналістів", - зазначила Максимець.
Водій "Ауді" відмовився добровільно надавати біологічні зразки.
"Зважаючи на це, а також на ризики можливого незаконного впливу на потерпілих та свідків з боку підозрюваного, прокурори просили суд задовольнити клопотання", - повідомила Максимець.
Нагадаємо,
- Ввечері 31 січня на площі Перемоги внаслідок ДТП зіткнулися 5 автомобілів - Audi, Skodа, Toyota, Mazda і Daewoo.
- Відповідно до оприлюдненого відео моменту ДТП, білий Audi, за кермом якого перебував Сахаров, вилетів на площу Перемоги на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Mazda, водій якого згодом померла.