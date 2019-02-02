Водія, що скоїв смертельне ДТП на площі Перемоги, заарештували

Олексія Сахарова - водія "Ауді", підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві - взято під варту на два місяці без права на внесення застави.

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, відповідне рішення ухвалено 2 лютого Шевченківським райсудом м.Києва.

Термін дії ухвали - до 1 квітня 2019 року.

За даними Максимець, підозрюваного доставили до зали суду у супроводі лікарів на каталці.

Підозрюваного у скоєнні ДТП доправили до зали суду у супроводі медиків на каталці. фото з facebook-сторінки Надії Максимець

"Обґрунтовуючи необхідність застосування до водія найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а також підозрюється у вчиненні ще одного кримінального правопорушення - у перешкоджанні роботі журналістів", - зазначила Максимець.

Водій "Ауді" відмовився добровільно надавати біологічні зразки.

"Зважаючи на це, а також на ризики можливого незаконного впливу на потерпілих та свідків з боку підозрюваного, прокурори просили суд задовольнити клопотання", - повідомила Максимець.

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