Водія, що скоїв смертельне ДТП на площі Перемоги, заарештували

9838 переглядів
Субота, 2 лютого 2019, 12:13

Олексія Сахарова - водія "Ауді", підозрюваного у вчиненні масштабної ДТП на площі Перемоги у Києві - взято під варту на два місяці без права на внесення застави. 

Як повідомила речниця прокуратури Києва Надія Максимець, відповідне рішення ухвалено 2 лютого Шевченківським райсудом м.Києва. 

Термін дії ухвали - до 1 квітня 2019 року. 

За даними Максимець, підозрюваного доставили до зали суду у супроводі лікарів на каталці.

подозреваемого в совершении ДТП доставили в зал суда в сопровождении медиков на каталке.
Підозрюваного у скоєнні ДТП доправили до зали суду у супроводі медиків на каталці.
фото з facebook-сторінки Надії Максимець 

"Обґрунтовуючи необхідність застосування до водія найсуворішого запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою прокурор зазначив, що підозрюваний раніше неодноразово притягувався до адміністративної відповідальності за порушення ПДР, а також підозрюється у вчиненні ще одного кримінального правопорушення - у перешкоджанні роботі журналістів", - зазначила Максимець.  

Водій "Ауді" відмовився добровільно надавати біологічні зразки.

 

"Зважаючи на це, а також на ризики можливого незаконного впливу на потерпілих та свідків з боку підозрюваного, прокурори просили суд задовольнити клопотання", - повідомила Максимець. 

Нагадаємо, 

  • Ввечері 31 січня на площі Перемоги внаслідок ДТП зіткнулися 5 автомобілів - Audi, Skodа, Toyota, Mazda і Daewoo. 
  • Відповідно до оприлюдненого відео моменту ДТП, білий Audi, за кермом якого перебував Сахаров, вилетів на площу Перемоги на великій швидкості і протаранив автомобілі, які стояли на повороті. Основний удар припав на Mazda, водій якого згодом померла. 

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП Київ суд


powered by lun.ua
По темі
Через ями і туман на трасі Київ-Одеса зіткнулися 6 машин 1 лютого 2019, 16:23
У Києві біля Цирку зіткнулись 5 автомобілів, є загибла 1 лютого 2019, 04:32
Суд у справі Зайцевої-Дронова призначив дебати на 6 лютого 30 січня 2019, 21:43
Усі новини
Головні новини
Луценко пригрозив Гриценку й іншим екс-міністрам підозрою у держзраді
На прилавках побільшало підроблених молочних продуктів — Асоціація
Скандальний вертолітний майданчик хочуть повернути Януковичу – КМДА
Піп тікав під гімн: громада перейшла до ПЦУ без священика
Усі новини
здоров'я

11 причин, чому пеніс може боліти під час або після сексу

їжа

4 причини снідати

дослідження

Використання гаджетів немовлятами порушує нічний і денний сон