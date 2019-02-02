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Яценюк заявив, що не балотуватиметься на виборах-2019

Субота, 2 лютого 2019, 12:23
Яценюк заявив, що не балотуватиметься на виборах-2019

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк не братиме участі у виборах президента України 2019 року.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, про це Яценюк заявив на з'їзді "НФ", що проходить 2 лютого у Києві.

"Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це не просте рішення. Його не можна приймати через емоції чи політичну кон'юктуру. ... Я реаліст. Внаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу - сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року", - заявив Яценюк.

"Я прийняв рішення, що ми маємо боротися за нову Верховну Раду, за перемогу на парламентських виборах та за формування нового уряду. У це я вірю", - додав екс-прем'єр.

На з'їзді, окрім членів уряду та посадовців від "Народного фронту", а також  спікера Верховної Ради Андрія Парубія також був присутній діючий глава уряду Володимир Гройсман. На початку роботи з'їзду він виступив з коротким привітанням та залишив подію. 

На съезде присутствовали члены правительства от НФ, экс-премьер и действующий глава Кабмина, а также секретарь СНБО и спикер ВР.
На з'їзді були присутні члени уряду від НФ, екс-прем'єр і діючий глава Кабміну, а також секретар РНБО і спікер ВР.
Премьер Владимир Гройсман выступил с коротким приветственным словом и покинул съезд.
Прем'єр Володимир Гройсман виступив з коротким вітальним словом і залишив з'їзд.
ЯЦЕНЮК ЗАЯВИВ, ЩО НЕ братиме УЧАСТІ У ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 року.
ЯЦЕНЮК ЗАЯВИВ, ЩО НЕ братиме УЧАСТІ У ВИБОРАХ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ 2019 року.
фото - Роман Кравець 

Роман Кравець, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: вибори президента 2019ЯценюкНародний фронт
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