Яценюк заявив, що не балотуватиметься на виборах-2019

Лідер "Народного фронту" Арсеній Яценюк не братиме участі у виборах президента України 2019 року.

Як повідомляє кореспондент УП з місця події, про це Яценюк заявив на з'їзді "НФ", що проходить 2 лютого у Києві.

"Я довго думав над тим, чи йти в президенти. Це не просте рішення. Його не можна приймати через емоції чи політичну кон'юктуру. ... Я реаліст. Внаслідок дискредитації, відкритої брехні, коли брехали всьому українському народу - сьогодні немає достатньої висоти, щоб виграти вибори 2019 року", - заявив Яценюк.

"Я прийняв рішення, що ми маємо боротися за нову Верховну Раду, за перемогу на парламентських виборах та за формування нового уряду. У це я вірю", - додав екс-прем'єр.

На з'їзді, окрім членів уряду та посадовців від "Народного фронту", а також спікера Верховної Ради Андрія Парубія також був присутній діючий глава уряду Володимир Гройсман. На початку роботи з'їзду він виступив з коротким привітанням та залишив подію.